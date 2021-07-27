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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 689,7 МЛН РУБЛЕЙ


12:51 28.07.2021

За 1 полугодие 2021 года в бюджет Могилевской области поступило 689,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 281,5 млн рублей (40,8%), налога на добавленную стоимость – 93,8 млн рублей (13,6%), налога на прибыль – 49,9 млн рублей (7,2%), акцизов – 38,6 млн рублей (5,6%), налога на недвижимость – 35,2 млн рублей (5,1%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», СООО «Оазис Груп», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт». Удельный вес их платежей составил 20,8% общих поступлений в бюджет области.
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