Должностными лицами налоговой инспекции Гомельской области совместно с сотрудниками ОБЭП пресечена деятельность по нелегальному производству изделий из ПВХ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, установлен гражданин, который, не обладая статусом индивидуального предпринимателя, на протяжении двух месяцев в арендованном помещении на территории промышленной зоны осуществлял изготовление ПВХ-конструкций (окна, двери, рамы и т.д.), с целью их дальнейшей реализации.

Этот гражданин нарушил пункт 1 статьи 22 Гражданского кодекса Республики Беларусь, занимаясь предпринимательской деятельностью без государственной регистрации, направленной на систематическое получение дохода. На момент проверки в помещении находились станки, оборудование, значительное количество материалов и заготовок для производства, готовые ПВХ-конструкции на общую сумму более 20 тыс. рублей. Станки, материалы и готовые изделия налоговиками арестованы и изъяты.

Постановлением экономического суда гражданин привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 13.3 КоАП в виде штрафа в сумме 580 рублей, с конфискацией предметов административного правонарушения.