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ЭКОНОМИКА РБ


ПОДВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ-2021 ГОДА В БГУ


11:20 28.07.2021

В БГУ 26 июля 2021 года завершился прием документов на бюджетную форму обучения и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на дневную бюджетную форму обучения подано 3142 заявления абитуриентов при плане приема 2199. Средний конкурс составил 1,43 человека на место.

Среди подавших документы 75 победителей международных и республиканских олимпиад, зачисляемых без экзаменов.

Окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием – 804, или 25,6% от общего числа.

Среди подавших документы также 1474 человек (47%) окончили лицеи и гимназии.

Число участвующих в общем конкурсе и имеющих суммарный балл выше 300 абитуриентов – 69,2%. Среди этих абитуриентов 92 100-балльных результата на ЦТ.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, сложились следующие конкурсы:

дизайн (направление – коммуникативный) – 12 человек на место при плане приема – 6;

дизайн (направление – дизайн предметно-пространственной среды) – 7,5 человек на место при плане приема – 6;

правоведение (на сокращенную форму) – 3,2 человека на место, при плане приема – 10.

На заочную бюджетную форму обучения подали документы 404 абитуриента при плане приема 231 человек, конкурс составил 1,75 человек на место.

В том числе на сокращенный срок обучения подали документы 223 абитуриента при плане приема 70, конкурс составил 3,2 человека на место.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, наиболее высокий конкурс сложился на следующих специальностях:

медицинская экология (сокращенный срок обучения) – 7,8 человек на место при плане 5;

правоведение (сокращенный срок обучения) – 2,5 человек на место при плане – 30;

социальная работа (сокращенный срок обучения) – 4 человека на место при плане – 4;

менеджмент (сокращенный срок обучения) – 3,7 человека на место при плане – 7;

финансы и кредит (сокращенный срок обучения) – 2,3 человек на место при плане – 7;

документоведение (сокращенный срок обучения) – 2,4 человека на место, при плане 12.

Прием документов на платную форму обучения продолжится до 9 августа.
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