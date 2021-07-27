Чистая прибыль организаций холдинга «Белресурсы» за январь-июнь 2021 года составила 9,4 млн рублей при доведенном задании 3026,6 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, по сравнению с прошлым годом чистая прибыль выросла на 226,5%.

Рентабельность продаж составила 6,6% при доведенном задании 3,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рентабельность продаж выросла на 3,4%.

Темп роста экспорта составил 160,91% к аналогичному периоду 2020 года при задании 104,6%. Экспортировано продукции на 13 332,3 тыс. долларов США.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» по итогам за 6 месяцев 2021 года составила 270,3 млн рублей и возросла на 16,1% к 2020 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 210,6 млн рублей, или 92,0% к 2020 г. в сопоставимых условиях (или 107,7% к бизнес-плану в абсолютной сумме).

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 19 046,4 тыс. рублей при доведенном задании 11 168,8 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом прибыль от реализации выросла на 80,3%.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 120,9 тыс. рублей на 1 работника, или 118,1% к 2020 году, по добавленной стоимости – 20,9 тыс. рублей на 1 работника, или 139,1% к 2020 году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь-июнь 2021 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,034, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,380.

По итогам работы за январь-июнь 2021 года все доведенные ключевые показатели эффективности работы выполнили 11 организаций: ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», ОАО «БЕЛХИМ», ОАО «Белвторресурсы», ОАО «Витебскоблресурсы», ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», ОАО «Могилевоблресурсы», ОАО «Минскконтракт», ОАО «Белвторполимер», ОАО «Белпромтара», ОАО «БЗПИ, ОАО «Белресурсы».