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ЭКОНОМИКА РБ


В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ БЕЛАРУСИ СООТНОШЕНИЕ НАНЯТЫХ И УВОЛЕННЫХ В ИЮНЕ СОСТАВИЛО 66,4%


09:34 28.07.2021

В июне 2021 года соотношение нанятых и уволенных в финансовой и страховой сферах экономики Беларуси составило 66,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сфере операций с недвижимым имуществом такое соотношение оставило 67%, в образовании - 71%, профессиональной, научной и технической деятельности - 81,4%, строительстве - 85,9%, на транспорте – 87,3%.

В горнодобывающей промышленности число нанятых превысило число уволенных на 73,3%, в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 14,3%, в информации и связи – на 5,8%.

В сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства соотношение принятых на работу и уволенных оказалось практически равным — 100,1% (9,277 тыс. принятых против 9,270 тыс. уволенных).

В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

В июне на работу был принят 61431 человек, уволены 67456. Всего в экономике Беларуси в июне было занято 4267,6 тыс. человек, в мае - 4271,8 тыс.

Во II квартале 2021 года уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) составил 4% от численности рабочей силы, уровень занятости (соотношение занятого населения к всем жителям в возрасте 15-74 лет) - 67,6%.
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