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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВТОРОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС НАЧАЛАСЬ «ГОРЯЧАЯ» ОБКАТКА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ
09:25 28.07.2021
На втором энергоблоке Белорусской АЭС 27 июля начался самый масштабный этап пуско-наладочных работ перед началом физического пуска — «горячая» обкатка реакторной установки (РУ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации «Росатом», рРазрешение на проведение этого технологического процесса выдал Госатомнадзор Беларуси.
В процессе горячей обкатки специалисты проверяют работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям проектной документации, включая соответствие нормам безопасности при эксплуатации. Все основное и вспомогательное оборудование и системы РУ испытываются при рабочих параметрах: температура теплоносителя первого контура РУ достигает 280 С°, а давление - 160 атмосфер (более 165,3 кгс/см2).
«Этап «горячей» обкатки проверяет работу основного и вспомогательного оборудования блока, систем реакторной установки в проектных режимах эксплуатации, за исключением загрузки ядерного топлива, подачи пара на турбину и выдачу электроэнергии в сеть, - пояснил суть предстоящего процесса вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО АСЭ Виталий Полянин. - Главной целью данного этапа является подтверждение готовности оборудования и систем к этапу «Энергетический пуск» и безопасной эксплуатации блока в течение всех предусмотренных проектом 60 лет».
Кроме тестирования оборудования первого контура (реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, главного циркуляционного трубопровода и др.), специалисты также проведут испытания систем безопасности, проверят системы электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реактора.
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