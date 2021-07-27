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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2021 СТАРТУЕТ В БГУ С 2 АВГУСТА
17:12 27.07.2021
В БГУ стартует Летний университет-2021.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, обучение начнется со 2 августа и пройдет в онлайн-формате на базе Образовательного портала БГУ.
Участниками бесплатной интеллектуальной акции могут стать все желающие школьники, студенты, магистранты, аспиранты, независимо от места проживания и учебы. На выбор предлагается 19 учебных дисциплин, подготовленных преподавателями 13 факультетов БГУ.
Программа Летнего университета включает занятия по геоинформационным системам, интернет-маркетингу, палеонтологии, европейскому праву, международной конкуренции, электрохимии и др. Присоединиться к обучению можно на любом этапе. Выбор количества курсов ограничен, не более 3-х.
Для участия в Летнем университете необходимо пройти регистрацию, создать свою учетную запись, указать электронный адрес и интересующую дисциплину.
Ознакомиться с программой Летнего университета БГУ-2021 можно здесь.
Проект организуется в третий раз и направлен на расширение, углубление знаний в области гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также освоение нового материала и создание условий для самообразования.
По окончании обучения будут выданы сертификаты.
Организатором мероприятия выступает Главное управление образовательной деятельности БГУ.
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