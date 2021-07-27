В БГУ стартует Летний университет-2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, обучение начнется со 2 августа и пройдет в онлайн-формате на базе Образовательного портала БГУ.

Участниками бесплатной интеллектуальной акции могут стать все желающие школьники, студенты, магистранты, аспиранты, независимо от места проживания и учебы. На выбор предлагается 19 учебных дисциплин, подготовленных преподавателями 13 факультетов БГУ.

Программа Летнего университета включает занятия по геоинформационным системам, интернет-маркетингу, палеонтологии, европейскому праву, международной конкуренции, электрохимии и др. Присоединиться к обучению можно на любом этапе. Выбор количества курсов ограничен, не более 3-х.

Для участия в Летнем университете необходимо пройти регистрацию, создать свою учетную запись, указать электронный адрес и интересующую дисциплину.

Ознакомиться с программой Летнего университета БГУ-2021 можно здесь.

Проект организуется в третий раз и направлен на расширение, углубление знаний в области гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также освоение нового материала и создание условий для самообразования.

По окончании обучения будут выданы сертификаты.

Организатором мероприятия выступает Главное управление образовательной деятельности БГУ.