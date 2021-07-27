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ЭКОНОМИКА РБ
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 24 ТЫС. РУБЛЕЙ - МАРТ
16:14 27.07.2021
За январь-июнь 2021 г. рассмотрено 209 обращений в сфере антимонопольного законодательства, что составляет 23,3% от общего количества поступающих в Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в первом полугодии 2021 г. комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде рассмотрено 41 заявление о нарушении антимонопольного законодательства, установлено 6 фактов наличия нарушений.
По результатам антимонопольных расследований в январе-июне 2021 г. составлено 8 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования (в январе-июне 2020 г. – 5 протоколов), сумма штрафных санкций составила 24 360 рублей (в январе-июне 2020 г. – 4860 рублей).
Кроме того, в качестве превентивных мер за первое полугодие 2021 г. выдано 5 предупреждений (предостережения не выдавались).
В рамках осуществления контроля за экономической концентрацией из 43 рассмотренных заявлений согласовано 36.
В целях оценки состояния конкуренции на товарных рынках проведен анализ 22 товарных рынков. В Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь, включено 66 хозяйствующих субъектов, в Государственный реестр субъектов естественных монополий включен 1 хозяйствующий субъект.
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