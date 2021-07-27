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ЭКОНОМИКА РБ


НА ТРАССЕ МИНСК-ВИТЕБСК ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ МУЛЬТИКОМПЛЕКС БЕЛОРУСНЕФТИ


15:15 27.07.2021

Современный автозаправочный комплекс на АЗС № 62 компании «Белоруснефть» открылся на 13-14 километре трассы М3 Минск-Витебск в деревне Боровляны Минского района, сообщает портал neft.by.

Автозаправочная станция №62 предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» возведена с нуля за четыре месяца в новом фирменном стиле компании. Сохраняя узнаваемую концепцию сети, он отличается современными решениями в дизайне, планировке и функциональности. Строительство велось по проекту предприятия «Белоруснефть-Нефтехимпроект».

Автозаправочная станция рассчитана на 250 заправок в сутки. Учитывая оживленность трассы М3 и густонаселенность региона, здесь представлены все виды автомобильного топлива. Также на этой АЗС клиенты могут воспользоваться комплексом разнообразных услуг: подкачкой шин, пылесосом, электрозарядкой и другими полезными сервисами. Планировка мультикомплекса, который включает кафетерий и магазин сопутствующих товаров, представляет собой интуитивно понятное размещение зон обслуживания – санитарной, торговой и общественного питания. Широкий выбор качественной продукции собственного производства, премиальный зерновой кофе и чай, комфорт, чистота и уют – то, что также ожидает посетителей новой АЗС «Белоруснефти».
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