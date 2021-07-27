Налогоплательщики Могилева за январь-июнь 2021 года уплатили в бюджет области 323,9 млн рублей, что составило 47,0% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». Доля их поступлений в бюджете города составила 22,7%, или 73,5 млн рублей.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 116,0 млн рублей или 35,8%, налога на добавленную стоимость – 83,7 млн рублей (25,8%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 29,2 млн рублей (9,0%), налога на прибыль – 23,7 млн рублей (7,3%), налога при упрощенной системе налогообложения – 14,8 млн рублей (4,6%).

При этом 74,4% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 25,6% – Октябрьского района.