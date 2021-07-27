Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2021 года выросло до 441,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 441 тыс. 881 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 435 тыс. 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 468 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3413 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 525 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 6 тыс. 352 теста. Всего в стране проведено 7 млн 220 тыс. 583 теста.

Более 1,34 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 875, 9 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.