Лицеисты БГУ в составе белорусской сборной завоевали серебряные медали на 62-й Международной математической олимпиаде, которая проходила в онлайн-формате и завершилась 24 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, Беларусь представили победители заключительного этапа республиканской олимпиады по предмету «математика» в 2020/2021 учебном году.

Серебряными призерами стали представители Лицея БГУ десятиклассник Артем Мялик, выпускники Владислав Максимчук и Дмитрий Горовой, а также десятиклассник гимназии № 41 имени Серебряного В.Х. Минска Дмитрий Масленченко. Бронзовую медаль олимпиады завоевала выпускница средней школы № 21 Орши Ксения Шестакова. Похвальным отзывом отмечен выпускник средней школы № 13 Гомеля Максим Давиденко.

Ребятам необходимо было решить шесть задач в течение двух дней – по три в день. Задания затронули четыре области школьной математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

Руководителями белорусских школьников выступили преподаватели Лицея БГУ Игорь Воронович и Михаил Карпук.

Международная математическая олимпиада 2021 года объединила 619 ребят из 107 стран. Впервые она прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. С тех пор мероприятие проводится ежегодно за исключением 1980 года.

Организатором олимпиады выступил Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.