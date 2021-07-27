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ЭКОНОМИКА РБ
ЛИЦЕИСТЫ БГУ В СОСТАВЕ БЕЛОРУССКОЙ СБОРНОЙ ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
13:52 27.07.2021
Лицеисты БГУ в составе белорусской сборной завоевали серебряные медали на 62-й Международной математической олимпиаде, которая проходила в онлайн-формате и завершилась 24 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, Беларусь представили победители заключительного этапа республиканской олимпиады по предмету «математика» в 2020/2021 учебном году.
Серебряными призерами стали представители Лицея БГУ десятиклассник Артем Мялик, выпускники Владислав Максимчук и Дмитрий Горовой, а также десятиклассник гимназии № 41 имени Серебряного В.Х. Минска Дмитрий Масленченко. Бронзовую медаль олимпиады завоевала выпускница средней школы № 21 Орши Ксения Шестакова. Похвальным отзывом отмечен выпускник средней школы № 13 Гомеля Максим Давиденко.
Ребятам необходимо было решить шесть задач в течение двух дней – по три в день. Задания затронули четыре области школьной математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.
Руководителями белорусских школьников выступили преподаватели Лицея БГУ Игорь Воронович и Михаил Карпук.
Международная математическая олимпиада 2021 года объединила 619 ребят из 107 стран. Впервые она прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. С тех пор мероприятие проводится ежегодно за исключением 1980 года.
Организатором олимпиады выступил Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.
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