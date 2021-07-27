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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2021 ГОДА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО ПОЧТИ 1,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
13:41 27.07.2021
В январе-июне 2021 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 1496 новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 56,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,1% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 50,4 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 36,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 33,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,3% от общего ввода по области.
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