ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2021 ГОДА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО ПОЧТИ 1,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР

13:41 27.07.2021 В январе-июне 2021 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 1496 новых квартир. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 56,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,1% от общего объема введенного жилья. Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 50,4 тыс. квадратных метров. Для многодетных семей введено 36,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 33,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,3% от общего ввода по области.