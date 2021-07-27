Унитарное предприятие «А1» вносит изменения в договор об оказании услуг электросвязи и договор об оказании услуг фиксированной связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 6 августа 2021 года для клиентов из числа юридических лиц вводится ежемесячный разовый взнос за доставку счетов на почтовый адрес (способ доставки «Почта Минск/РБ»). Стоимость доставки развернутого счета по почте составит 4,68 рубля, а без детализации – 2,60 рубля.

При наличии у клиента двух способов доставки счета «На электронную почту» и «Почта Минск/РБ», а также услуги «Детализация звонков» детализация будет доставляться только на электронную почту.

Счета, высылаемые на адрес электронной почты, полностью соответствуют нормам отчетности и нормативно-правовым актам Республики Беларусь. В соответствии с принципами экологического, социального и корпоративного управления (ESG) использование электронной почты в качестве основного способа доставки позволяет рационально использовать природные ресурсы. В настоящее время уже 86,4% клиентов А1 из числа юридических лиц получают счета в электронном виде.