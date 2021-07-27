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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОС НА 1,4%, ОПТОВЫЙ – НА 8,2%
12:57 27.07.2021
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-июне 2021 г. составил 2423,1 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,1 рубля против 11,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,3% розничного товарооборота области, в январе-июне 2021 г. составил 2213,1 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-июне 2021 г. оптовый товарооборот составил 1519,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,2% к уровню января-июня 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021 г. составил 101,9 млн рублей, или 117,8% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.
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