В Могилевской области розничный товарооборот в январе-июне 2021 г. составил 2423,1 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,1 рубля против 11,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,3% розничного товарооборота области, в январе-июне 2021 г. составил 2213,1 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июне 2021 г. оптовый товарооборот составил 1519,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,2% к уровню января-июня 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021 г. составил 101,9 млн рублей, или 117,8% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.