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ЭКОНОМИКА РБ
СТАРТОВАЛИ ЭКЗАМЕНЫ В ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ
12:44 27.07.2021
В Гродненском государственном университете (ГрГУ) имени Янки Купалы стартовали внутренние испытания для абитуриентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, экзамены будут проходить с 27 июля по 4 августа.
Внутренние экзамены сдают абитуриенты, поступающие очную форму обучения на специальности творческой и спортивной направленности, а также на специальности «Белорусская филология» и «Русская филология», а также абитуриенты заочной формы обучения.
С порядком проведения испытаний можно ознакомиться в личном Цифровом кабинете абитуриента.
На вступительном испытании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также расписку о поданных документах.
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