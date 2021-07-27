В Гродненском государственном университете (ГрГУ) имени Янки Купалы стартовали внутренние испытания для абитуриентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, экзамены будут проходить с 27 июля по 4 августа.

Внутренние экзамены сдают абитуриенты, поступающие очную форму обучения на специальности творческой и спортивной направленности, а также на специальности «Белорусская филология» и «Русская филология», а также абитуриенты заочной формы обучения.

С порядком проведения испытаний можно ознакомиться в личном Цифровом кабинете абитуриента.

На вступительном испытании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также расписку о поданных документах.