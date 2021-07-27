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ЭКОНОМИКА РБ


НАЧАЛАСЬ ВЫПЛАТА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ


12:35 27.07.2021

Во всех регионах Могилевской области началась выплата единовременной материальной помощи для подготовки школьников к новому 2021/2022 учебному году. Об этом проинформировала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вероника Демидова.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, такой вид государственной поддержки полагается многодетным семьям на каждого учащегося, обучающегося в учреждении общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) в Республике Беларусь, и предусмотрен подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы.

По словам Вероники Демидовой, в 2021 году планируется оказать единовременную материальную помощь к учебному году более 10,5 тыс. многодетных семей, воспитывающих свыше 20,6 тыс. школьников. На эти цели запланировано Br1732,8 тыс. Размер выплаты на каждого школьника составит Br81.

По вопросам выплаты единовременной материальной помощи семьи могут обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации матери – в полной семье, по месту регистрации родителя, у которого дети находятся на воспитании – в неполной семье.
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