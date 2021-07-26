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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УПАЛИ НА 7,3%
12:12 27.07.2021
В январе-июне 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 9,6 млн тонн грузов, или 92,7% к январю-июню 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1154,3 млн тонно-километров, или 101% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2021 г. воспользовались 72 млн человек, или 91,6% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 450,4 млн пассажиро-километров, или 88,4% к уровню первого полугодия 2020 г.
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