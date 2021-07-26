В январе-июне 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 9,6 млн тонн грузов, или 92,7% к январю-июню 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1154,3 млн тонно-километров, или 101% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2021 г. воспользовались 72 млн человек, или 91,6% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 450,4 млн пассажиро-километров, или 88,4% к уровню первого полугодия 2020 г.