ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В ИЮНЕ СТАЛА МЕНЬШЕ НА 1,5%

11:50 27.07.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в июне 2021 г. составила 2023,3 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы. Напомним, в мае 2021 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 2053,4 рублей. Таким образом, в июне она снизилась на 30,1 рубля, или на 1,5%. С начала текущего года зарплата в столице выросла на 174,3 рубля, или на 9,4%.