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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОСЛО НА 6,6%
11:44 27.07.2021
В январе-июне 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 6216,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,6% к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 88,2%, в обрабатывающей промышленности – 107,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,8% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,3%.
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