В январе-июне 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 6216,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,6% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 88,2%, в обрабатывающей промышленности – 107,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,8% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,3%.