Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 19 по 26 июля 2021 года, вырос на 0,2% и составил 1241 $/м2.

Как сообщает Realt.by, текущее значение индекса является самым высоким за последние 5 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за семь дней снизилась на 0,5% и равна на данный момент 1300 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 59 $/м2 в пользу «первички».

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за неделю прибавила 0,2% и составила $1330.

Небольшой рост цен на рынке квартир белорусской столицы наблюдается на протяжении последних 2 недель.

Количество выставленных на продажу квартир в городе за последние семь дней увеличилось на 0,7%. В наибольшей степени рынок пополнился за счет 1-комнатных квартир, число которых за неделю подросло на 1,3%

Среди районов города наибольший рост предложения прослеживался в Московском, Партизанском и Первомайском районах. Заметное снижение числа объектов в то же время отмечалось в Ленинском, Фрунзенском и Советском районах.

Средние цены квадратного метра выросли практически во всех сегментах в пределах 0,8%. Исключением были «трешки», которые за семь дней в цене не изменились.