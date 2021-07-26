|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНДЕКС ЦЕН ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА НЕДЕЛЮ ВЫРОС НА 0,2%
11:08 27.07.2021
Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 19 по 26 июля 2021 года, вырос на 0,2% и составил 1241 $/м2.
Как сообщает Realt.by, текущее значение индекса является самым высоким за последние 5 недель.
Средняя цена квартир в новостройках Минска за семь дней снизилась на 0,5% и равна на данный момент 1300 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 59 $/м2 в пользу «первички».
Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за неделю прибавила 0,2% и составила $1330.
Небольшой рост цен на рынке квартир белорусской столицы наблюдается на протяжении последних 2 недель.
Количество выставленных на продажу квартир в городе за последние семь дней увеличилось на 0,7%. В наибольшей степени рынок пополнился за счет 1-комнатных квартир, число которых за неделю подросло на 1,3%
Среди районов города наибольший рост предложения прослеживался в Московском, Партизанском и Первомайском районах. Заметное снижение числа объектов в то же время отмечалось в Ленинском, Фрунзенском и Советском районах.
Средние цены квадратного метра выросли практически во всех сегментах в пределах 0,8%. Исключением были «трешки», которые за семь дней в цене не изменились.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2021
Курсы в банках
на 27.07.2021
Конвертация в банках
на 27.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте