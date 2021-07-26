ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 1,7%

10:56 27.07.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-июнь 2021 года в текущих ценах составил 5881 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 1,7% к уровню января-июня 2020 г.