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ЭКОНОМИКА РБ


ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 1,7%


10:56 27.07.2021

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-июнь 2021 года в текущих ценах составил 5881 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 1,7% к уровню января-июня 2020 г.
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