Гомельский химзавод построит три хранилища серной кислоты вместимостью 5000 тонн каждое.

Общая сметная стоимость проекта по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 9,2 млн рублей. Работы планируется закончить в январе 2023 года, пишет портал «Деловой Гомель».

Целью реализации проекта является строительство дополнительных хранилищ для накопления серной кислоты в сернокислотном цехе предприятия, связанное с обеспечением запаса серной кислоты во время проведения капитальных ремонтов цеха. В перспективе запланированное увеличение объема хранилищ серной кислоты будет обеспечивать хранение 15-суточной выработки цеха после увеличения производительности цеха до 1 млн тонн моногидрита серной кислоты в год после 2024 года.

Общественные обсуждения воздействия отчета о воздействии на окружающую среду было проведены в июле-августе 2020 года.

Проектом предусмотрено строительство трех хранилищ серной кислоты вместимостью 5000 тонн каждое. Объект будет расположен на территории ОАО «Гомельский химический завод» по улице Химзаводской, 5 на участке площадью 286,6 га.

Серная кислота является одним из основных компонентов в технологической схеме предприятия, используется при производстве фосфорной кислоты, аммонизированного суперфосфата, аммофоса и азотно-фосфорно-калийных удобрений.