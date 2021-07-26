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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМЗАВОД ПОСТРОИТ НОВЫЕ ХРАНИЛИЩА ДЛЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
10:45 27.07.2021
Гомельский химзавод построит три хранилища серной кислоты вместимостью 5000 тонн каждое.
Общая сметная стоимость проекта по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 9,2 млн рублей. Работы планируется закончить в январе 2023 года, пишет портал «Деловой Гомель».
Целью реализации проекта является строительство дополнительных хранилищ для накопления серной кислоты в сернокислотном цехе предприятия, связанное с обеспечением запаса серной кислоты во время проведения капитальных ремонтов цеха. В перспективе запланированное увеличение объема хранилищ серной кислоты будет обеспечивать хранение 15-суточной выработки цеха после увеличения производительности цеха до 1 млн тонн моногидрита серной кислоты в год после 2024 года.
Общественные обсуждения воздействия отчета о воздействии на окружающую среду было проведены в июле-августе 2020 года.
Проектом предусмотрено строительство трех хранилищ серной кислоты вместимостью 5000 тонн каждое. Объект будет расположен на территории ОАО «Гомельский химический завод» по улице Химзаводской, 5 на участке площадью 286,6 га.
Серная кислота является одним из основных компонентов в технологической схеме предприятия, используется при производстве фосфорной кислоты, аммонизированного суперфосфата, аммофоса и азотно-фосфорно-калийных удобрений.
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