В Беларуси намолочено 2 млн 37 тонн зерна нового урожая. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно информации, на утро 27 июля 2021 года зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 621,3 тыс. га, что составляет 29% запланированных площадей.

По намолоту зерна лидирует Брестская область - 531,3 тыс. тонн, на втором месте Минская область, здесь получено 452 тыс. тонн. В Гомельской области намолочено 284 тыс. тонн, в Гродненской - 277,7 тыс. тонн, в Могилевской - 255,1, в Витебской - 237 тыс. тонн.