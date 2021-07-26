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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО 2 МЛН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ
10:35 27.07.2021
В Беларуси намолочено 2 млн 37 тонн зерна нового урожая. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Согласно информации, на утро 27 июля 2021 года зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 621,3 тыс. га, что составляет 29% запланированных площадей.
По намолоту зерна лидирует Брестская область - 531,3 тыс. тонн, на втором месте Минская область, здесь получено 452 тыс. тонн. В Гомельской области намолочено 284 тыс. тонн, в Гродненской - 277,7 тыс. тонн, в Могилевской - 255,1, в Витебской - 237 тыс. тонн.
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