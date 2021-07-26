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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 76 ТЫС. РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В КГК


10:16 27.07.2021

Более 76 тыс. рублей поступило в бюджет в первом полугодии 2021 года по результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в Комитет государственного контроля (в первом полугодии 2020 года – свыше 61 тыс. рублей).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в январе-июне текущего года в центральный аппарат Комитета госконтроля поступило 1445 письменных и устных обращений, в областные КГК – 1789, в органы финансовых расследований – 2726.

Исходя из анализа тематики обращений, наиболее актуальными остаются вопросы деятельности предприятий и организаций (преимущественно торговли и общественного питания, сельского хозяйства). Что касается сферы торговли, то заявителей особенно волновали качество продукции и ее стоимость. В области сельского хозяйства больше всего обращений было из-за нарушений трудового законодательства, сокрытия падежа крупного рогатого скота, а также нарушений при хранении кормов. Так, после рассмотрения обращения в отношении руководителей сельхозорганизации Витебской области возбуждено уголовное дело по факту внесения в официальные документы заведомо ложных сведений о прирезке КРС с целью сокрытия падежа.

Не теряет актуальности проблематика жилищно-коммунального хозяйства. В частности, жительница Гродно с 2017 года несколько раз обращалась в ЖЭС по поводу залития квартиры через кровлю жилого дома. Однако только после ее обращения в Комитет госконтроля Гродненской области было проведено комиссионное обследование и выполнены работы по восстановлению покрытия кровли.

Более 7% обращений, поступивших в центральный аппарат КГК, касались нарушений трудового законодательства, сроков выплаты заработной платы. Так, факты необоснованного начисления зарплаты за учебные занятия подтвердились при рассмотрении обращения членов трудового коллектива средней школы Могилевской области – директор школы и начальник отдела образования райисполкома освобождены от занимаемой должности.

Всего за первое полугодие нынешнего года по итогам рассмотрения обращений граждан в Комитет госконтроля к административной ответственности привлечены 45 физических и юридических лиц, к дисциплинарной – 77, в том числе 5 – освобождены от занимаемой должности. Возбуждено 1 уголовное дело.
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