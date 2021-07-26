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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СНИЗИЛОСЬ НА 3,1%


10:13 27.07.2021

В январе-июне 2021 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 834,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,9% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 805,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 91,6 тыс. тонн, молока – 365,4 тыс. тонн, яиц получено 164,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,9% молока и 79,4% производства яиц.

На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 529,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 171,8 тыс. голов. Численность свиней составила 122,8 тыс. голов.

На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 369,3 тыс. тонн кормовых единиц, что на 12,3% больше, чем на 1 июля 2020 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 9,3 центнера кормовых единиц (на 12% больше).
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