Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в июне 2021 г. составила 1420,6 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.

Напомним, в мае 2021 года средняя зарплата в области была 1423,1 рубля.

Таким образом в июне она снизилась по сравнению с апрелем на 2,5 рубля, или на 0,2%.

С начала текущего года зарплата выросла на 148,7 рубля, или на 11,7%.