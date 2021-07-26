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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ИЮНЕ СНИЗИЛАСЬ


09:38 27.07.2021

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в июне 2021 г. составила 1420,6 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.

Напомним, в мае 2021 года средняя зарплата в области была 1423,1 рубля.

Таким образом в июне она снизилась по сравнению с апрелем на 2,5 рубля, или на 0,2%.

С начала текущего года зарплата выросла на 148,7 рубля, или на 11,7%.
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