С 27 июля 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,93 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,03 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,25 рубля, ДТ – 2,03 рубля.

«С 1 по 23 июля 2021 года среднее значение котировок нефти составило 75 долларов США за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 г. увеличилось на 37%», - говорится в сообщении концерна.

С учетом произведенной корректировки рост цен с начала 2021 года составит 12,5%.

Это уже двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 20 июля.