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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ И БАНК РАЗВИТИЯ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЭКСПОРТА И ИНВЕСТИЦИЙ


18:14 26.07.2021

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Банк развития Республики будут сотрудничать в сфере экспорта и инвестиций. Такая договоренность достигнута по итогам визита на БУТБ руководства УП «БР-Консалт» (дочернее предприятие Банка развития, специализирующееся на реализации экспортоориентированных инвестиционных проектов).

В частности, УП «БР-Консалт» выразило готовность оказать содействие БУТБ в привлечении на биржевые торги одного из крупнейших акционеров индустриального парка «Великий камень» – китайской корпорации China Merchants Group. Как ожидается, это позволит существенно увеличить объемы реализации белорусских товаров в Китайскую Народную Республику с применением площадки БУТБ.

«Мы поддерживаем тесные контакты с руководством China Merchants Group и готовы посодействовать приходу корпорации на биржевые торги в качестве брокера. Уверен, что китайские партнеры будут заинтересованы в сотрудничестве с торговой площадкой, где аккумулируется предложение широкого ассортимента востребованных в Китае товаров от ведущих белорусских производителей. В свою очередь биржа сможет воспользоваться развитой складской инфраструктурой и логистическими возможностями China Merchants Group», – отметил директор УП «БР-Консалт» Андрей Мицкевич, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

В этой связи председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул важность китайского рынка как одного из ключевых драйверов роста биржевого экспорта и выразил заинтересованность работать в тандеме с УП «БР-Консалт» с целью привлечения на торги China Merchants Group и других крупных китайских компаний.

«Сейчас на нашей площадке аккредитованы 48 китайских участников, но в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Приход на биржу такого крупного игрока, как China Merchants Group, значительно расширил бы наши возможности по поставкам белорусской продукции в Китай. Причем это касается не только пиломатериалов, а практически всей экспортной товарной номенклатуры, включая рапсовое масло, молокопродукты, мясо, кожевенный полуфабрикат. Поэтому мы, безусловно, принимаем ваше предложение и готовы объединить усилия», – заявил руководитель БУТБ.

Помимо взаимодействия по продвижению белорусского экспорта, стороны также договорились проработать варианты инвестиционных проектов с участием БУТБ в области транспорта, логистики, финансовых услуг и иных перспективных направлений, связанных с биржевой торговлей.
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