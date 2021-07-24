В январе-июне 2021 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 2,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 225,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 133,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 59,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 107,9 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 69,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 29,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 13,2% от общего ввода по области.