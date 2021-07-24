В компании «Белоруснефть» приступили к полномасштабной модернизации групповых замерных установок, пишет портал neft.by.

Первым объектом стала ГЗУ-1 Виша. Комплексную программу реконструкции разработали специалисты НГДУ «Речицанефть» и Центрального аппарата «Белоруснефти». Она включает в себя все групповые замерные установки, которые нуждаются в ремонте и обновлении.

Групповые замерные установки (ГЗУ) используются для раздельного определения дебитов воды, нефти и газа. Работают в автоматическом режиме и поочередно измеряют дебит всех скважин, подключаемых к ним. ГЗУ – это источник информации о состоянии скважины, эти сведения используются для оперативного контроля реализации поставленных задач по отборам.

Комплексная программа реконструкции включает в себя все ГЗУ, которые нуждаются в ремонте и обновлении. В проектировании используются современные цифровые методы, основанные на BIM-технологиях.

Реконструкция позволит оптимизировать технологический процесс измерений расходов продукции нефтяных скважин, увеличить надежность эксплуатируемого оборудования и коммуникаций, а также повысить безопасность в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности.