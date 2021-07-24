ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛГИСС АККРЕДИТОВАН НА ПРАВО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ISO

17:38 26.07.2021 БелГИСС аккредитован на право сертификации систем менеджмента по международным стандартам ISO. Как сообщили ЭКОПРЕСС БелГИСС, получено право выдавать сертификаты на соответствие требованиям: ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 13485:2016 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», ISO 22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи», ISO/IEC 27001:2013 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования», ISO 45001:2018 «Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению», ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию». Такая аккредитация содействует международному признанию выданных БелГИСС сертификатов соответствия. Сведения о них вносятся БелГИСС в международную единую базу сертификатов на системы менеджмента IAFCertSearch. Это позволяет заинтересованным сторонам получить информацию о выданных сертификатах в любое время и в любой точке мира.