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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГИСС АККРЕДИТОВАН НА ПРАВО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ISO
17:38 26.07.2021
БелГИСС аккредитован на право сертификации систем менеджмента по международным стандартам ISO.
Как сообщили ЭКОПРЕСС БелГИСС, получено право выдавать сертификаты на соответствие требованиям:
ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»,
ISO 13485:2016 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования»,
ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»,
ISO 22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи»,
ISO/IEC 27001:2013 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования»,
ISO 45001:2018 «Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению»,
ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию».
Такая аккредитация содействует международному признанию выданных БелГИСС сертификатов соответствия.
Сведения о них вносятся БелГИСС в международную единую базу сертификатов на системы менеджмента IAFCertSearch. Это позволяет заинтересованным сторонам получить информацию о выданных сертификатах в любое время и в любой точке мира.
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