С 12 по 15 октября 2021 года в Минске пройдет Белорусский энергетический и экологический форум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерство связи и информатизации, целью мероприятия является представление современного оборудования и технологий для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированных систем, энерго- и ресурсосберегающих технологий, оказание содействия инновационному развитию топливноэнергетического комплекса республики.

Ежегодно форум становится уникальным местом встреч энергетиков и экологов Беларуси и зарубежья, способствуя тем самым расширению сотрудничества, обмену передовыми разработками и проектами.

С 1995 года выставка привлекает внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов для энергетики, экологии, энергосбережения, электротехники и является одной из самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии.

Насыщенная деловая программа форума предусматривает: форумы, конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний-участников выставки, на которых отечественные и зарубежные эксперты представят современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии.