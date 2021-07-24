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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ БУТБ В 1-М ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 80%


16:35 26.07.2021

Экспорт товаров через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в 1-м полугодии 2021 г. вырос на 80% и составил до 369 млн USD.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, покупателями белорусских товаров через биржу были компании из 29 стран. В пятерке крупнейших рынков сбыта - Литва, Германия, Латвия, Эстония и Россия, при этом по каждому из них наблюдалась положительная динамика.

В частности, экспорт в Литву вырос на 77%, до 101 млн USD, преимущественно за счет поставок пиломатериалов, щепы и продукции переработки масличных культур.

Продажи в Латвию прибавили 74% и составили 57 млн USD. На этом рынке высоким спросом пользовалась белорусская пилопродукция, деревянные столбы и колья, рапсовое масло и лом черных и цветных металлов.

В свою очередь Германия потратила почти 64 млн USD на покупку пиломатериалов и еще чуть более 1 млн USD - на хозяйственные колья, сухое молоко и технический казеин. В результате темп роста биржевого экспорта в эту страну сложился на уровне 249% по отношению к 1-му полугодию 2020 г.

Отдельного внимания заслуживает Россия, которой последние несколько лет не удавалось попасть в ТОП-5 крупнейших рынков сбыта. На высокий результат в этом году существенным образом повлияли увеличившиеся объемы поставок белорусских строительных материалов и молочной продукции. Например, экспорт цемента в Россию вырос в 6 раз, до 10,7 млн USD, сливочного масла - в 61 раз, до 10 млн USD, а сухого молока - в 7 раз, до 6,6 млн USD.

Что касается стран "дальней дуги", то наиболее плодотворно развивалось сотрудничество с Китаем. Благодаря тесному взаимодействию с Посольством Беларуси в КНР и активной маркетинговой деятельности БУТБ в текущем году на бирже аккредитовались 17 новых китайских компаний, а биржевой экспорт в Китай вырос в стоимостном выражении более чем в 16 раз, до 19 млн USD. В структуре сделок преобладали пиломатериалы и рапсовое масло.

Кроме того, в 2021 г. БУТБ официально вышла на рынок Египта, обеспечив регулярные поставки белорусской пилопродукции. Сейчас на биржевой площадке работают 5 египетских компаний.

На 1 июля 2021 года на БУТБ аккредитовано 5218 зарубежных компаний (+300 с начала года) из 64 стран. Последней список стран - торговых партнеров пополнила Республика Корея.
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