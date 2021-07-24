Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило в действиях Государственного комитета по стандартизации нарушения законодательства о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, речь идет о принятии ведомством акта законодательства, который может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе, созданию дискриминационных условий.

Так, принятое Госстандартом постановление от 27 ноября 2020 г. № 81 «Об утверждении Положения об уполномочивании юридических лиц» (постановление), во исполнение норм Закона Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства измерений», определяет требования, которым должно соответствовать юридическое лицо, осуществляющее государственную поверку средств измерений, а именно такое лицо быть подчинено республиканскому органу государственного управления или государственной организации, подчиненной Совету министров, либо акции (доли в уставном фонде) такого лица должны находиться в государственной собственности или в управлении республиканского органа государственного управления или государственной организации, подчиненной Совету министров.

«Таким образом, данный пункт ограничивает конкуренцию и влияет на допуск хозяйствующих субъектов частной формы собственности на данный товарный рынок», - считают в МАРТ.

С учетом наличия в действиях Госстандарта признаков нарушения антимонопольного законодательства, МАРТ выдало Госстандарту предупреждение о необходимости принять (издать) нормативный правовой акт, которым будет предусмотрено исключение подпункта 11.2 пункта 11 постановления.