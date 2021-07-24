В Гродненской области розничный товарооборот в январе-июне 2021 г. составил 2746,5 млн рублей, или 100% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,9 рубля против 13,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,3% розничного товарооборота области, в первом полугодии 2021 г. составил 2397,8 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июне 2021 г. оптовый товарооборот составил 1780,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,9% к уровню января-июня 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021 г. составил 124,5 млн рублей, или 122,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.