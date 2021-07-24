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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОАО «АМКОДОР-КЭЗ» ПРИВЛЕЧЕНО БОЛЕЕ 25 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
15:13 26.07.2021
Завершена масштабная реконструкция с глубокой модернизацией технологического оборудования в ОАО «Амкодор-КЭЗ», открытие которого состоялось 23 июля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», общая сумма инвестиций составила более 25 млн рублей.
Созданное в 1974 году предприятие вошло в состав холдинга «Амкодор» и переименовано в «Амкодор-КЭЗ». Сегодня ОАО «Амкодор-КЭЗ» является современным, динамично развивающимся предприятием, единственным в Беларуси производителем мелиоративных машин и одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном и колесном ходу, траншеекопателей, гусеничных бульдозеров и других специальных машин.
Производственная линейка предприятия включает 11 наименований техники, уровень локализации которой превышает 85%.
В рамках открытия модернизированного предприятия состоялось подписание соглашения между «Амкодор» – управляющая компания холдинга» и ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз» о поставке машин в адрес мелиоративных предприятий Минской области.
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