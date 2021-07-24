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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 1-М ПОЛУГОДИИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 14%
14:50 26.07.2021
Наибольшее число плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц осуществляют деятельность в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, их количество увеличилось по сравнению с первым полугодием 2020 года более чем на 14% и составило 4772 человека.
Основной рост числа плательщиков произошел за счет граждан, осуществлявших парикмахерские и косметические услуги (рост на 236 человек), репетиторство (рост на 70 человек), реализацию на торговых местах на рынках, изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции (рост на 38 человек).
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