Наибольшее число плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц осуществляют деятельность в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, их количество увеличилось по сравнению с первым полугодием 2020 года более чем на 14% и составило 4772 человека.

Основной рост числа плательщиков произошел за счет граждан, осуществлявших парикмахерские и косметические услуги (рост на 236 человек), репетиторство (рост на 70 человек), реализацию на торговых местах на рынках, изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции (рост на 38 человек).