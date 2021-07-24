Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июля 2021 года выросло до 441,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 441 тыс. 356 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 435 тыс. 374 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 492 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3403 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 648 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 179 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 214 тыс. 231 тест.