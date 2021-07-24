Мясоперерабатывающее предприятие Минской области за три года не перечислило на специальные счета свыше 7 млн рублей задолженности сельхозорганизаций – поставщиков скота, которые приобрели технику в лизинг на льготных условиях. Факты нарушения законодательства выявили работники Комитета государственного контроля Минской области при проверке мясоперерабатывающего предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете гоконтроля, на предприятие поставляли скот хозяйства Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Большинство этих сельхозорганизаций имели задолженность перед лизинговыми компаниями по платежам за технику, приобретенную на льготных условиях в соответствии с указами от 2 апреля 2015 года №146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования» и от 12 июня 2019 года №236 «О республиканском объединении «Белагросервис».

Согласно нормам указов №146 и №236 сельхозпроизводители, получившие технику в лизинг на льготных условиях, обязаны уведомить переработчика о наличии задолженности перед лизинговыми компаниями, а переработчик – удержать определенную часть средств за поставленное сырье и перечислить их на специальные счета в целях погашения задолженности.

Однако мясоперерабатывающее предприятие на протяжении нескольких лет игнорировало обязанности по отчислению средств на спецсчета. Таким образом, неуклонно росла просроченная задолженность сельхозпроизводителей перед лизинговыми компаниями.

Как выяснилось, в 2018-2021 годах переработчик получил 82 уведомления от сельхозорганизаций-поставщиков, однако в полном объеме рассчитывался с ними за поставленную продукцию, не перечисляя на спецсчета необходимые суммы (всего свыше 2,6 млн рублей).

Кроме того, некоторые сельхозорганизации не проинформировали мясоперерабатывающее предприятие о своей задолженности перед лизинговыми компаниями (не было направлено 212 уведомлений). Как результат, на спецсчета для погашения задолженности не поступило еще около 4,5 млн рублей.

Комитет госконтроля Минской области направил материалы проверки в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц мясоперерабатывающего предприятия и сельхозорганизаций-должников.