В январе-июне 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 10,4 млн тонн грузов, или 94,8% к январю-июню 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 601,7 млн тонно-километров, или 100,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-июне 2021 г. воспользовались 54,6 млн человек, или 93,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 373,3 млн пассажиро-километров, или 83% к январю-июню 2020 г.