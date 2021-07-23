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ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5,2%


13:28 26.07.2021

В январе-июне 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 10,4 млн тонн грузов, или 94,8% к январю-июню 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 601,7 млн тонно-километров, или 100,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-июне 2021 г. воспользовались 54,6 млн человек, или 93,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 373,3 млн пассажиро-километров, или 83% к январю-июню 2020 г.
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