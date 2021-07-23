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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАН ПРИЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦОБРАЗОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ В ЭТОМ ГОДУ ОКОЛО 39,6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК - МИНОБРАЗОВАНИЯ
13:05 26.07.2021
План приема для получения среднего специального образования составляет в этом году около 39,6 тыс. человек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре Минобразования.
В ведомстве напомнили, что на уровень среднего специального образования вступительная кампания началась 20 июля и будет проходить по 18 августа.
Прием документов на основе общего базового образования за счет средств бюджета будет осуществляться по 3 августа, на платной основе - по 14 августа.
Прием документов на основе общего среднего образования будет осуществляться за счет средств бюджета по 12 августа, на платной основе - по 17 августа.
На уровень среднего специального образования будут принимать 110 учреждений среднего специального образования - колледжей, из них 9 - частной формы собственности, а также 84 учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования.
На уровень профессионально-технического образования прием документов начался 15 июня. В целом приемная кампания на уровне профтехобразования будет вестись по 25 августа, непосредственно прием документов - по 20 августа.
Прием абитуриентов в этом году осуществляют 125 учреждений профтехобразования и 41 учреждение других уровней, включая вузы со своими филиалами, которые реализуют образовательные программы профтехобразования. Общие цифры приема на этот год около 26,7 тыс. человек.
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