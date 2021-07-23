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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В БЕЛАРУСИ
12:36 26.07.2021
Выработан ряд рекомендаций, направленных на повышение уровня оказываемых услуг и развитие транспортных перевозок в Беларуси. Рекомендации прозвучали в рамках круглого стола в Гомеле «Перспективы развития внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении и перевозок пассажиров железнодорожным транспортом».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, участники круглого стола в целом поддержали инициативу Министерства транспорта и коммуникаций по совершенствованию сферы автомобильных перевозок пассажиров, а также подготовке соответствующего документа на уровне главы государства и одобрили следующие рекомендации по направлениям деятельности.
В сфере автомобильных перевозок пассажиров – создание условий для добросовестной конкуренции, оказания максимального содействия автомобильным перевозчикам, изъявившим желание перейти от работы по схеме перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении к выполнению перевозок в регулярном сообщении.
Необходимо усовершенствовать надзорную деятельность Транспортной инспекции и функционирование операторов автомобильных перевозок пассажиров. Повысить эффективность деятельности автомобильных терминалов, в том числе с оценкой целесообразности и поиском путей их реформирования.
Кроме того, рекомендуется особое внимание обратить на проведение предрейсовых медицинских освидетельствований водителей, включая внедрение новых электронных форм и методов их осуществления. Соответствие используемых автобусов – пассажиропотоку на маршруте.
Проработать вопрос о введении критериев деловой репутации автомобильного перевозчика.
Также необходимо на постоянной основе совершенствовать социальные стандарты и обеспечитьвзаимодействие организаторов перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в целях максимального удовлетворения потребностей пассажиров.
Поднимается вопрос о разработке концепции транспортных пересадочных узлов, повсеместном использовании информационных технологий, максимальном привлечении к решению проблемных задач научных организаций. Применении лучших зарубежных практик, обновлении подвижного состава, внедрении механизма «контрактов жизненного цикла».
Участники мероприятия отметили необходимость проведения на систематичной основе подобных круглых столов с приглашением максимально широкого круга лиц.
Выработанные рекомендации лягут в основу формирования нормотворческих инициатив с последующей разработкой и принятием проектов нормативных правовых актов.
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