Выработан ряд рекомендаций, направленных на повышение уровня оказываемых услуг и развитие транспортных перевозок в Беларуси. Рекомендации прозвучали в рамках круглого стола в Гомеле «Перспективы развития внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении и перевозок пассажиров железнодорожным транспортом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, участники круглого стола в целом поддержали инициативу Министерства транспорта и коммуникаций по совершенствованию сферы автомобильных перевозок пассажиров, а также подготовке соответствующего документа на уровне главы государства и одобрили следующие рекомендации по направлениям деятельности.

В сфере автомобильных перевозок пассажиров – создание условий для добросовестной конкуренции, оказания максимального содействия автомобильным перевозчикам, изъявившим желание перейти от работы по схеме перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении к выполнению перевозок в регулярном сообщении.

Необходимо усовершенствовать надзорную деятельность Транспортной инспекции и функционирование операторов автомобильных перевозок пассажиров. Повысить эффективность деятельности автомобильных терминалов, в том числе с оценкой целесообразности и поиском путей их реформирования.

Кроме того, рекомендуется особое внимание обратить на проведение предрейсовых медицинских освидетельствований водителей, включая внедрение новых электронных форм и методов их осуществления. Соответствие используемых автобусов – пассажиропотоку на маршруте.

Проработать вопрос о введении критериев деловой репутации автомобильного перевозчика.

Также необходимо на постоянной основе совершенствовать социальные стандарты и обеспечитьвзаимодействие организаторов перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в целях максимального удовлетворения потребностей пассажиров.

Поднимается вопрос о разработке концепции транспортных пересадочных узлов, повсеместном использовании информационных технологий, максимальном привлечении к решению проблемных задач научных организаций. Применении лучших зарубежных практик, обновлении подвижного состава, внедрении механизма «контрактов жизненного цикла».

Участники мероприятия отметили необходимость проведения на систематичной основе подобных круглых столов с приглашением максимально широкого круга лиц.

Выработанные рекомендации лягут в основу формирования нормотворческих инициатив с последующей разработкой и принятием проектов нормативных правовых актов.