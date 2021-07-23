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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЗРАБОТИЦА В БЕЛАРУСИ ВО II КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА СОСТАВИЛА 4%
12:18 26.07.2021
Безработица в Беларуси во II квартале 2021 года в соответствии с методологией Международной организации труда составила 4,0%, сообщает Национальный статкомитет.
При этом уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) составляет 67,6%.
Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам. В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно.
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