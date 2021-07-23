ЭКОНОМИКА РБ

БЕЗРАБОТИЦА В БЕЛАРУСИ ВО II КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА СОСТАВИЛА 4%

12:18 26.07.2021 Безработица в Беларуси во II квартале 2021 года в соответствии с методологией Международной организации труда составила 4,0%, сообщает Национальный статкомитет. При этом уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) составляет 67,6%. Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам. В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно.