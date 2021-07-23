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ЭКОНОМИКА РБ
В СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДАХ МОСКВА-МИНСК ДЕЙСТВУЕТ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
12:07 26.07.2021
В рамках договоренностей, достигнутых между Белорусской железной дорогой и ОАО «РЖД», в целях стимулирования спроса и привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт с 23.07.2021 при проезде в поездах № 717/718 и № 721/722 Москва-Минск внедрена система динамического ценообразования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, основными критериями при формировании тарифа с использованием системы динамического ценообразования являются процент занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов (билетов) пассажирами. По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает.
Пересчет уровня заполняемости осуществляется в online режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Система предусматривает как максимальную скидку до 20% за 31 день и более до отправления конкретного поезда (стоимость проезда в вагоне 2-го класса будет составлять 48,06 BYN), так и надбавку в размере 20% при оформлении проезда менее чем за сутки до отправления поезда и загрузке вагона свыше 81% (стоимость проезда в вагоне 2-го класса будет составлять 81,28 BYN).
Система динамического ценообразования используется только при проезде пассажиров в межгосударственном сообщении (между станциями Республики Беларусь и Российской Федерации) и не применяется для организованных групп пассажиров.
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