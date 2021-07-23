ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛ 7,1%

11:50 26.07.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-июню 2021 г. в текущих ценах составил 7827,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 7,1% больше к уровню января-июня 2020 г.