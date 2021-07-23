В этом году планируется принять в вузы Беларуси около 55 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в том числе для получения высшего образования I ступени за счет средств бюджета – 27,8 тыс. человек, на платной основе – 27,1 тыс. Для получения среднего специального образования планируется принять более 39 тыс. человек.

20 июля во всех вузах Беларуси стартовал прием документов. При этом необходимо отметить, что прием документов на бюджет будет осуществляться по 26 июля, на платную форму – по 9 августа.

Внутренние вступительные испытания пройдут с 27 июля по 4 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения – 11 августа.

Абитуриентам после сдачи централизованного тестирования предоставлен широкий выбор специальностей в 42 государственных и 8 частных вузах.

В плане результатов прошедшего в нашей стране централизованного тестирования, заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович констатировала, что абитуриенты более системно и ответственно подготовились к испытаниям.

«Для нас как учреждения, которое занимается разработкой тестов, это является еще одним подтверждением, что тесты соответствуют программе вступительных испытаний, учебным программам. Если мы посмотрим на абитуриентов, которые добились высоких результатов, то это не только выпускники гимназий и лицеев, но и школ. Многие из них готовились самостоятельно, и те стимулирующие занятия, которые проходили в учреждениях образования в предэкзаменационный период, тоже дали положительные результаты», – поделилась информацией представитель РИКЗ.

В этом году абсолютный результат на ЦТ 100 баллов показали 379 участников в 403 тестированиях по 13 учебным предметам. Максимальный результат по 2 учебным предметам показали 24 абитуриента, в 2020 году – 15. По одному учебному предмету 100 баллов набрали 355 абитуриентов, в то время, как в 2020 году – 308.

Всего в этом году на ЦТ зарегистрировались 62,6 тыс. человек, приняли участие более 60 тыс. Как и в предыдущие годы, больше всего абитуриентов регистрировалось на русский язык и математику. Среди иностранных языков лидировал английский язык.