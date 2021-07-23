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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ НА 1,3%
11:02 26.07.2021
В январе-июне 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1310,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-июнем 2020 г. в сопоставимых ценах на 1,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 278,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 1,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 157,7 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем в первом полугодии 2020 г., молока – 703,6 тыс. тонн (на 2,7% больше), яиц получено 213 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,1% молока и 82,8% производства яиц.
На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 686,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 222,2 тыс. голов. Численность свиней составила 629,5 тыс. голов.
В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 446,9 тыс. тонн кормовых единиц, что на 1,3% больше, чем на 1 июля 2020 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 8,8 центнеров кормовых единиц (на 2,3% больше).
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