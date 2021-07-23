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ЭКОНОМИКА РБ


С АВГУСТА В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧАТСЯ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ


10:45 26.07.2021

С 1 августа 2021 года увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, с 1 августа 2021 г. по 31 января 2022 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка – 495,74 рубля; на второго и последующих детей – 566,56 рубля; на ребенка-инвалида – 637,38 рубля.

Темп роста размеров пособия с августа 2021 г. составит: 104,8% - по сравнению с июлем 2021 г.; 115,9% - по сравнению с августом 2020 г.

Размер начисленной среднемесячной заработной платы работников в республике за II квартал 2021 г., применяемый для исчисления данного пособия, составил 1416,40 рублей.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет:

на первого ребенка – 35% начисленной среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;

на второго и последующих детей – 40% начисленной среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;

на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45% начисленной среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.
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