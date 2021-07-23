|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С АВГУСТА В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧАТСЯ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ
10:45 26.07.2021
С 1 августа 2021 года увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, с 1 августа 2021 г. по 31 января 2022 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка – 495,74 рубля; на второго и последующих детей – 566,56 рубля; на ребенка-инвалида – 637,38 рубля.
Темп роста размеров пособия с августа 2021 г. составит: 104,8% - по сравнению с июлем 2021 г.; 115,9% - по сравнению с августом 2020 г.
Размер начисленной среднемесячной заработной платы работников в республике за II квартал 2021 г., применяемый для исчисления данного пособия, составил 1416,40 рублей.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.
Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет:
на первого ребенка – 35% начисленной среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;
на второго и последующих детей – 40% начисленной среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;
на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45% начисленной среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2021
Курсы в банках
на 26.07.2021
Конвертация в банках
на 26.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте