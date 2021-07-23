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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ВЫЯВИЛ ФАКТЫ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ» НА СУММУ БОЛЕЕ 11 МЛН РУБЛЕЙ


10:07 26.07.2021

Факты выплаты зарплаты «в конверте» выявлены Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в 3 коммерческих структурах Минска и Бреста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, сумма выданных работникам «серых» зарплат составила более 11 млн рублей.

Так, Департаментом финансовых расследований пресечена противоправная деятельность учредителя и директора минского ООО «Г» (сфера деятельности – производство полиграфической продукции), который при пособничестве должностных лиц предприятия склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей и выплачивал им зарплату «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности.

При этом в трудовых отношениях между обществом и работниками никаких изменений не произошло: работники располагались на рабочем месте по месту нахождения общества, работали полный рабочий день, пользовались имуществом общества и представлялись его работниками. В качестве ИП они не осуществляли самостоятельную предпринимательскую деятельность, не несли никаких рисков и имущественной ответственности, а выполняли те же работы, что и в соответствии с должностными инструкциями в компании.

Разница состояла лишь в том, что после регистрации в качестве ИП работники отдела маркетинга стали официально получать в обществе минимальную заработную плату, остальные выплаты им перечислились как индивидуальным предпринимателям.

С использованием противоправной схемы 21 работнику предприятия было выплачено 9,9 млн рублей зарплаты «в конверте».

С этих выплат не начислялись и не уплачивались обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и подоходный налог. Государству причинен ущерб в сумме 2,5 млн рублей.

В отношении учредителя и директора ООО «Г», а также должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело. Задержаны 3 подозреваемых, на их имущество стоимостью 4,3 млн рублей наложен арест.

Факты выплаты зарплаты «в конверте» директорами двух частных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере строительства, пресечены также в Бресте.

Установлено, что директора коммерческих структур в целях занижения размера подлежащих уплате обязательных страховых взносов более года выплачивали заработную плату своим работникам двумя способами: официально – минимальную заработную плату с зачислением на карт-счета этих работников, и наличными – без отражения по бухгалтерскому и налоговому учетам.

При этом источниками выплат зарплаты «в конверте» являлись денежные средства, в одном случае выводимые на расчетные счета подконтрольных директору индивидуальных предпринимателей по фиктивным договорам строительного подряда, а во втором случае выплачиваемые самим работникам в виде компенсаций по заключенным с ними фиктивным договорам об использовании личного имущества в служебных целях.

С использованием данных схем, руководитель ООО «Б» выплатил работникам «серую» заработную плату на сумму 835 тыс. рублей, ОДО «П» – 420 тыс. рублей. Государству причинен ущерб в размере 292 тыс. рублей и 147 тыс. рублей соответственно каждым из директоров.

По данным фактам в отношении директоров возбуждены уголовные дела.

В целях возмещения причиненного государству ущерба, наложены аресты на имущество и счета подозреваемых и возглавляемых ими субъектов хозяйствования на сумму свыше 5 млн рублей.
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